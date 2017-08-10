Мужчина зарезал бывшего своей жены, потому что тот не прекращал ухаживаний

Смертельная семейная драма произошла в селе Смыковцы на Тернопольщине. К женщине повадился ходить бывший, с которым давно развелась. Уговаривал, целовал, но жена была верна нынешнему официальному мужу. Сам же он терпеть не мог ухаживаний горе-соперника. Мужчины всегда конфликтовали.

И вот хозяин снова застал у себя дома пьяного бывшего и решил избавиться от оппонента. Как взбешенный, с десяток раз проткнул того ножом. Теперь бедная женщина лет на 15 вообще останется одинокой.