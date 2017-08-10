В Харькове мужчина въехал прямо в отделение банка

Свидетели происшествия рассказали: у финучреждения стоял кроссовер "Ауди". В какой-то момент к машине подошел ее владелец, спокойно сел за руль, а потом изо всех сил газанул и, пробив стеклянную витрину, влетел прямо в помещение банка! К счастью, учреждение уже было закрыто и пусто, поэтому никто не пострадал. А вот 37-летний водитель получил ушиб груди и разбил себе голову.

Почему же водитель натворил такое, сейчас выясняют правоохранители. Как и то, был ли мужчина трезвым. Между тем, журналистам удалось узнать, что в мае харьковчанина уже лишали водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом состоянии.