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Четыре этажа колледжа обвалились в поселке Любешов на Волыни

10 августа 2017, 20:38
Четыре этажа колледжа обвалились в поселке Любешов на Волыни

Невероятно, но в момент обвала в учебном заведении не было ни одного человека, поэтому обошлось без пострадавших. С аварийного помещения работники колледжа выносят оргтехнику и документы, не знают теперь, как начнут учебный год более 600 студентов.

Сейчас территория колледжа ограждена, движение транспорта рядом с аварийным зданием перекрыто. На месте дежурит наряд полиции. Стоимость ущерба еще будут устанавливать эксперты, а правоохранители уже расследуют причины обвала. За нарушение правил эксплуатации здания начали уголовное производство.

Катастрофы, Прочее, свідок

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