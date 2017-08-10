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Жители американского штата Висконсин массово вживляют себе под кожу микро-чипы

10 августа 2017, 22:36
Жители американского штата Висконсин массово вживляют себе под кожу микро-чипы

В США компания вживила своим сотрудникам чипы. Устройством работники оплачивают обеды в буфете компании, пользуются ксероксом, заходят в "личный кабинет" на компьютере. По желанию в чип можно установить опцию бесконтактной оплаты товаров и услуг в торгово-развлекательных сетях. Более того, в компании считают, что такое устройство будет чуть ли не паспортом человека!

В проекте принимают участие исключительно добровольцы - это более полусотни сотрудников компании. Стоимость чипа около $ 300, но за все платит компания. Радиоволны микросхемки действуют не дальше, чем на 15 см, поэтому уверяют, что о слежке за людьми речи не идет.

Общество, Прочее, свідок

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