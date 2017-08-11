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Клещевой Лайм-боррелиоз нашел жертву в Запорожье

11 августа 2017, 01:54
Клещевой Лайм-боррелиоз нашел жертву в Запорожье

Запорожские медики борются за жизнь 37-летней женщины, которую три месяца назад укусил клещ. Все это время пациентке было плохо, а врачи не могли понять, в чем причина. В конце концов поставили диагноз - болезнь Лайма. Но из-за задержки в лечении сейчас состояние Людмилы Скобелевой крайне тяжелое - она ​​в реанимации.

Клещевой лайм-боррелиоз можно подцепить прямо во время прогулки. Достаточно одного укуса клеща, и человек уже в группе риска. Болезнь может проявить себя на третий день, а может и на тридцатый. У больного нарастает температура, появляется сильная головная боль и боль в суставах. На месте укуса возникают отек и зуд.

Здоровье, свідок

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