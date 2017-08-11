На Ровенщине 23-летняя роженица выбросила своего третьего ребенка в уборную

На Ровенщине в уличном туалете школьник нашел младенца. Новорожденный мальчик плавал в яме среди фекалий, и представьте - был жив. Ребенка вытаскивали всем селом, его мать нашли, и она теперь говорит: сына не выбрасывала, а он сам туда закатился.



Кто же выбросил кроху в фекалии умирать? Правоохранители быстро нашли роженицу. Ею оказалась 23-летняя жительница этого же села. У нее уже есть годовалая дочь и двухлетний сын. Родив и выбросив третьего ребенка, Анна пошла домой кормить и укладывать спать старших. Женщина уверяет - избавиться от младенца ей приказал муж.