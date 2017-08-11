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Китаец вёз в родное село ампутированные руки брата

11 августа 2017, 04:23
Китаец вёз в родное село ампутированные руки брата

В Китае задержали мужчину с ампутированными руками брата. Все произошло прямо на автобусной остановке. По требованию правоохранителей мужчина открыл сумку, где лежали человеческие конечности. Шокированные копы сразу забрали мужчину в участок.

Впрочем, тот спокойно объяснил: руки принадлежат его родному брату. Ему их ампутировали после сильного удара током. Сейчас мужчина в больнице. А родственника попросил отвезти конечности в родное село на хранение. Ведь по местной традиции, похоронить потом должны целого мертвеца, чтобы его душа почивала спокойно.

Прочее, свідок

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