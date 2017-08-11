Китаец вёз в родное село ампутированные руки брата

В Китае задержали мужчину с ампутированными руками брата. Все произошло прямо на автобусной остановке. По требованию правоохранителей мужчина открыл сумку, где лежали человеческие конечности. Шокированные копы сразу забрали мужчину в участок.



Впрочем, тот спокойно объяснил: руки принадлежат его родному брату. Ему их ампутировали после сильного удара током. Сейчас мужчина в больнице. А родственника попросил отвезти конечности в родное село на хранение. Ведь по местной традиции, похоронить потом должны целого мертвеца, чтобы его душа почивала спокойно.