Одержимый рисованием Джим Керри поразил Сеть

Актер снялся в документальном фильме о своем увлечении живописью и скульптурой. В фильме показан процесс создания актером работ. Фильм с его участием уже набрал три миллиона просмотров.



Документальная лента "Джим Керри: Мне нужен был цвет" режиссера Дэвида Бушелл об одержимости актера рисованием стала интернет-хитом, собрав три миллиона просмотров за неделю. О том, что актер рисует картины и создает скульптуры, стало известно еще в 2014-м, когда журнал Vulture опубликовал фотографии из студии Керри. Впрочем, фильмов о новом увлечении голливудского комика еще никто не снимал.