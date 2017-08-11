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Одержимый рисованием Джим Керри поразил Сеть

11 августа 2017, 06:56
Одержимый рисованием Джим Керри поразил Сеть

Актер снялся в документальном фильме о своем увлечении живописью и скульптурой. В фильме показан процесс создания актером работ. Фильм с его участием уже набрал три миллиона просмотров.

Документальная лента "Джим Керри: Мне нужен был цвет" режиссера Дэвида Бушелл об одержимости актера рисованием стала интернет-хитом, собрав три миллиона просмотров за неделю. О том, что актер рисует картины и создает скульптуры, стало известно еще в 2014-м, когда журнал Vulture опубликовал фотографии из студии Керри. Впрочем, фильмов о новом увлечении голливудского комика еще никто не снимал.

Общество, свідок

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