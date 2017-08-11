Дадим Богданчику шанс на жизнь!

Он не будет жить, потому что почки не работают. Такие слова услышали родители 11-месячного мальчика из Киевской области. И сразу начали бороться со страшной болезнью сына. У малютки есть шанс на выздоровление, но опять же на это спасение нужны деньги.



Каждые два часа 11-месячный Богданчик должен принимать кучи таблеток и капсул. У крохи - хроническая почечная недостаточность четвёртой, последней стадии. Родители Богданчика, чтобы спасти сына, вынуждены искать донорские почки по иностранным клиникам. Помочь согласились в Италии. Уже начали специальную подготовительную терапию, чтобы мальчик смог жить без диализной трубки. Но стоит быстрое выздоровление малыша слишком дорого - 95 тысяч евро. Семья уже потратила все сбережения, отец мальчика целыми днями работает. Но и это как капля в море.



Богдан Кулик, 11 месяцев.



Диагноз: хроническая почечная недостаточность четвертой степени, двусторонний гидронефроз.



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