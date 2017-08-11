Пока Биткоин бьет собственные рекорды на валютных биржах, в Киеве СБУ накрыла ферму по добыче виртуальных денег

Ее обустроили в одном из помещений института Патона. Криптовалюту там добывали 200 мощных компьютеров. Охоту на так называемых "майнеров" правоохранители открыли, когда интернет-валюта начала резко расти в цене. Еще в начале года за один Биткоин давали 920 долларов, сейчас же виртуальная монетка стоит более трех с половиной тысяч.



Эксперты говорят: добывать криптовалюту в Украине не запрещено, поэтому полиция закрывает Биткоин-фермы на основании незаконного использования оборудования. Ведь вся техника импортная и в основном без документов.