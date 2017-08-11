Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 11 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Стрельба посреди городского пляжа произошла в Полтаве

11 августа 2017, 09:32
Стрельба посреди городского пляжа произошла в Полтаве

Стрельба посреди городского пляжа произошла в Полтаве. Там сначала между владельцем кафе и отдыхающим возникла драка. После нее мужчина схватил оружие. Свидетели рассказывают, что предприниматель сделал предупреждающий выстрел вверх, а потом уже попал в незваных гостей из карабина.

Оппоненты в ответ начали стрелять из травматического оружия. Один человек умер от ранений в голову и сердце. Пуля попала и в ребенка, сейчас малыш в реанимации. В больнице и владелец кафе. Его битами избили нападающие.

Драки и насилие, свідок, Убийства, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab