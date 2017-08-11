Стрельба посреди городского пляжа произошла в Полтаве. Там сначала между владельцем кафе и отдыхающим возникла драка. После нее мужчина схватил оружие. Свидетели рассказывают, что предприниматель сделал предупреждающий выстрел вверх, а потом уже попал в незваных гостей из карабина.



Оппоненты в ответ начали стрелять из травматического оружия. Один человек умер от ранений в голову и сердце. Пуля попала и в ребенка, сейчас малыш в реанимации. В больнице и владелец кафе. Его битами избили нападающие.