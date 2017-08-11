В Киевской области женщина 16 лет прожила в рабстве

16 лет плена и издевательств. На Киевщине освободили женщину, которую старая подруга запугала настолько, что фактически сделала своей рабыней. Держала у себя, била в случае неповиновения и кормила объедками. Когда бедняжка оставалась без пищи, забирала сухой корм у котов. И за это в конце концов получала побои.



Сейчас подозреваемых в рабовладении допрашивают следователи. Елена еще в больнице, состояние ее здоровья улучшается.