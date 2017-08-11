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В Тернополе два года ловили банду наркоторговцев

11 августа 2017, 11:12
В Тернополе два года ловили банду наркоторговцев

Два семейных врача, а еще наркоманка и таксист организовали в Тернополе настоящий бизнес на рецептурных препаратах. Масштабы их деятельности впечатляют, потому что за неделю криминальный квартет зарабатывал десятки тысяч гривен. Правоохранителям понадобилось два года, чтобы разоблачить преступную организацию.

Всего в ходе обысков правоохранители нашли почти тысячу таблеток, более 20 кг маковой соломки и других наркотиков. По ценам черного рынка - это около ста тысяч гривен. Кроме того - рецепты, врачебная печать и медицинские карты. За незаконный бизнес банде наркоторговцев может грозить до пяти лет тюрьмы.

Наркотики, свідок, Служебные преступления

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