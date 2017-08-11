Родные погибших в страшном ДТП обвиняют медиков в пьянстве и пренебрежении погибшими

Шестерых погибших в аварии под Киевом похоронили сегодня на Черкасщине. Оказалось, что в машинах, которые столкнулись на Бориспольской кольцевой, были лучшие друзья. Среди тех, кого провожали в последний путь, и двое детей. Родные погибших говорят, что девочку не спасли пьяные медики, а вот к телам умерших вообще отнеслись пренебрежительно. Поэтому двух жертв ДТП пришлось хоронить в закрытых гробах.



Между тем полиция уже возбудила уголовное дело против нетрезвых медиков. Их уволили без права восстановления. Если вину врача докажут - его могут отправить за решетку на три года.