Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 11 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Родные погибших в страшном ДТП обвиняют медиков в пьянстве и пренебрежении погибшими

11 августа 2017, 12:42
Родные погибших в страшном ДТП обвиняют медиков в пьянстве и пренебрежении погибшими

Шестерых погибших в аварии под Киевом похоронили сегодня на Черкасщине. Оказалось, что в машинах, которые столкнулись на Бориспольской кольцевой, были лучшие друзья. Среди тех, кого провожали в последний путь, и двое детей. Родные погибших говорят, что девочку не спасли пьяные медики, а вот к телам умерших вообще отнеслись пренебрежительно. Поэтому двух жертв ДТП пришлось хоронить в закрытых гробах.

Между тем полиция уже возбудила уголовное дело против нетрезвых медиков. Их уволили без права восстановления. Если вину врача докажут - его могут отправить за решетку на три года.

ДТП, Здоровье, Общество, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно"
Сериал "Элементарно"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab