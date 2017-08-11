Полиция обнаружила целое поле конопли посреди Днепра в Киевской области

Плантацию из около трех сотен кустов засадил 43-летний киевлянин. Чтобы не попасться на глаза полицейских, мужчина выращивал дурман на острове "Великий", где проживают разные семьи самоселов. В одном из таких домиков жил и сам наркоделец.

Полицейские нашли у мужчины еще 10 килограммов уже высушенного и расфасованного зелья, а еще пистолет Макарова и охотничье ружье. Правоохранители уже уничтожили плантацию и теперь разыскивают сообщников задержанного наркодельца.