В Челябинской области таксисту пришлось звать подмогу, чтобы заставить рассчитаться двух нетрезвых пассажирок

Парень привез дам по адресу. Одна обещала пойти за деньгами, другая должна была остаться, но в один момент обе хотели убежать. Тогда с десяток таксистов заблокировали женщин. Те самой отборной бранью, не выпуская бутылку пива из рук, обложили всех присутствующих.

Дамам дали уйти, потому что слушать мат даже опытным таксистам было трудно. Цена заказа, между прочим, 180 рублей, это почти 80 гривен.