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81-летний йог из Китая удивляет сложнейшими акробатическими трюками

11 августа 2017, 18:31
81-летний йог из Китая удивляет сложнейшими акробатическими трюками

Дедушка скручивается в калачик, поднимает тело на самих кончиках пальцев и с легкостью закидывает ногу за голову, - все с восторгом и азартом! Повторить позы попытались обычные прохожие, но как оказалось, дело это не из легких.

Интернет взорвался одобрительными и восторженными комментариями. Пользователи социальных сетей пытаются разгадать секрет гибкости йога. Сошлись на том, что все благодаря плодотворной работе над телом и сознанием.

Прочее, свідок

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