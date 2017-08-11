81-летний йог из Китая удивляет сложнейшими акробатическими трюками

Дедушка скручивается в калачик, поднимает тело на самих кончиках пальцев и с легкостью закидывает ногу за голову, - все с восторгом и азартом! Повторить позы попытались обычные прохожие, но как оказалось, дело это не из легких.

Интернет взорвался одобрительными и восторженными комментариями. Пользователи социальных сетей пытаются разгадать секрет гибкости йога. Сошлись на том, что все благодаря плодотворной работе над телом и сознанием.