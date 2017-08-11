Редкий случай: к побережью США на мель выплыл огромный серый кит

Искупаться с огромным серым китом могли все желающие возле курортного города Дана Пойнт в США. Морской великан сам приплыл к берегу и несколько часов кружил на мели. Кадры млекопитающего на пляже с абсолютно прозрачной голубой водой впечатляют!

Отдыхающие не сразу заметили великана, когда же увидели, конечно, испугались. Да и сам кит, говорят, казался несколько растерянным. К слову, никого в воде он не задел, а впоследствии вообще выплыл из гавани и продолжил свой путь вдоль побережья, направляясь на Аляску, где предположительно сейчас находится семейство серых китов.