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Редкий случай: к побережью США на мель выплыл огромный серый кит

11 августа 2017, 19:25
Редкий случай: к побережью США на мель выплыл огромный серый кит

Искупаться с огромным серым китом могли все желающие возле курортного города Дана Пойнт в США. Морской великан сам приплыл к берегу и несколько часов кружил на мели. Кадры млекопитающего на пляже с абсолютно прозрачной голубой водой впечатляют!

Отдыхающие не сразу заметили великана, когда же увидели, конечно, испугались. Да и сам кит, говорят, казался несколько растерянным. К слову, никого в воде он не задел, а впоследствии вообще выплыл из гавани и продолжил свой путь вдоль побережья, направляясь на Аляску, где предположительно сейчас находится семейство серых китов.

Животные, свідок

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