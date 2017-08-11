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Загадочный пожар в столичной многоэтажке

11 августа 2017, 20:35
Загадочный пожар в столичной многоэтажке

Известно, что в результате пожара погибли три человека, как сообщается в пресс-службе чрезвычайных ситуаций, мужчина выпрыгнул в окно. Долгое время пожарные не могли попасть внутрь квартиры, когда же спасатели оказались в помещении, нашли еще два женских тела с проломленными черепами. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства их смерти. Предварительная версия следствия - это поджог с целью скрыть преступление.

Известно, что одна из погибших - пожилая женщина - хозяйка квартиры. Другая жертва - вероятно ее дочь. Мужчина, который выпрыгнул из окна, снимал у пенсионерки квартиру.

Пожары, свідок, Убийства

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