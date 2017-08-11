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Очередной громкий расстрел в центре Днепра

11 августа 2017, 21:37
Очередной громкий расстрел в центре Днепра

Дерзкое преступление совершили сегодня в 10 утра, возле гостиницы "Світанок". Один человек погиб, двое пострадавших в больнице. Уже известно, что за несколько минут до стрельбы в недострой, расположенный рядом с отелем, зашли женщина и двое мужчин. На пятом этаже их поджидали бандиты. Двух жертв нейтрализовали электрошокером. А мужчину, который начал сопротивляться, нападавшие расстреляли.

На месте преступления эксперты обнаружили более десятка гильз 9-го калибра. По неподтвержденной правоохранителями информации, нападавших тоже было трое. Их интересовали деньги. Какую сумму украли и на каком авто исчезли, сейчас выясняют следователи. Восстановить полную картину кровавых событий обещают после допроса жертв, которым удалось выжить.

Ограбления, свідок, Убийства

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