Очередной громкий расстрел в центре Днепра

Дерзкое преступление совершили сегодня в 10 утра, возле гостиницы "Світанок". Один человек погиб, двое пострадавших в больнице. Уже известно, что за несколько минут до стрельбы в недострой, расположенный рядом с отелем, зашли женщина и двое мужчин. На пятом этаже их поджидали бандиты. Двух жертв нейтрализовали электрошокером. А мужчину, который начал сопротивляться, нападавшие расстреляли.

На месте преступления эксперты обнаружили более десятка гильз 9-го калибра. По неподтвержденной правоохранителями информации, нападавших тоже было трое. Их интересовали деньги. Какую сумму украли и на каком авто исчезли, сейчас выясняют следователи. Восстановить полную картину кровавых событий обещают после допроса жертв, которым удалось выжить.