Взрыв газа в жилом доме в Ирпене Киевской области

Рвануло на первом этаже. Взрывом повредило подъезд, двери, окна и пол нескольких квартир. Пострадали четыре человека. Двух из них с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию. Хотя опорные конструкции дома не повреждены, всех жителей эвакуировали.

Сейчас разбирают завалы. А главное - до сих пор ищут место утечки газа. Улицу с прилегающими домами перекрыли, не пропускают даже местных. Да они и не проявляют сильного желания возвращаться к своим домам, где может произойти очередной взрыв.