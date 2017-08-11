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Взрыв газа в жилом доме в Ирпене Киевской области

11 августа 2017, 22:27
Взрыв газа в жилом доме в Ирпене Киевской области

Рвануло на первом этаже. Взрывом повредило подъезд, двери, окна и пол нескольких квартир. Пострадали четыре человека. Двух из них с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию. Хотя опорные конструкции дома не повреждены, всех жителей эвакуировали.

Сейчас разбирают завалы. А главное - до сих пор ищут место утечки газа. Улицу с прилегающими домами перекрыли, не пропускают даже местных. Да они и не проявляют сильного желания возвращаться к своим домам, где может произойти очередной взрыв.

Взрыв, Здоровье, свідок

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