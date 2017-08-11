Зарезал ножом, потом изрубил топором и оправдывает свой поступок, - ужасное преступление произошло в Одесской области

Убийство 19-летнего юноши совершил лучший друг! Подозреваемого задержали, он уверял, что просто защищался. Мол, они вместе выпивали, кто-то позвонил приятелю. Разговор того очень разозлил, а потом он даже стал угрожать другу ножом! Поэтому, по словам подозреваемого, он схватил друга за руку, в который был нож, развернул и всадил в него. Парень упал на землю. Товарищ взял топор и ударил его сверху.

Только через два дня после этого мужчина завернул убитого в пленку и просто вывез на тачке со двора и закопал. Надеялся, что об этом никто не узнает. За убийство друга мужчине грозит пятнадцать лет тюрьмы.