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Зарезал ножом, потом изрубил топором и оправдывает свой поступок, - ужасное преступление произошло в Одесской области

11 августа 2017, 23:33
Зарезал ножом, потом изрубил топором и оправдывает свой поступок, - ужасное преступление произошло в Одесской области

Убийство 19-летнего юноши совершил лучший друг! Подозреваемого задержали, он уверял, что просто защищался. Мол, они вместе выпивали, кто-то позвонил приятелю. Разговор того очень разозлил, а потом он даже стал угрожать другу ножом! Поэтому, по словам подозреваемого, он схватил друга за руку, в который был нож, развернул и всадил в него. Парень упал на землю. Товарищ взял топор и ударил его сверху.

Только через два дня после этого мужчина завернул убитого в пленку и просто вывез на тачке со двора и закопал. Надеялся, что об этом никто не узнает. За убийство друга мужчине грозит пятнадцать лет тюрьмы.

свідок, Убийства

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