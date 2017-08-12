В Запорожье из-за прорыва водопровода разрушается дом

В центре Запорожья многоквартирный дом буквально трещит по швам. На днях чуть не рухнул, а через трещину, которая прошла с четвертого по первый этаж, уже скоро будет видно улицу. Люди говорят, фундамент дома подмыло из-за прорыва трубы. А вот коммунальщики не торопятся спасать сооружение.



Жители требуют как можно скорее остановить проседание дома. Если их не услышат, будут перекрывать центральную городскую магистраль и митинговать под местной администрацией. Ведь несколько ночей подряд не могут спать, потому что не знают, проснутся ли на следующий день живыми.