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В Запорожье из-за прорыва водопровода разрушается дом

12 августа 2017, 00:45
В Запорожье из-за прорыва водопровода разрушается дом

В центре Запорожья многоквартирный дом буквально трещит по швам. На днях чуть не рухнул, а через трещину, которая прошла с четвертого по первый этаж, уже скоро будет видно улицу. Люди говорят, фундамент дома подмыло из-за прорыва трубы. А вот коммунальщики не торопятся спасать сооружение.

Жители требуют как можно скорее остановить проседание дома. Если их не услышат, будут перекрывать центральную городскую магистраль и митинговать под местной администрацией. Ведь несколько ночей подряд не могут спать, потому что не знают, проснутся ли на следующий день живыми.

Катастрофы, Общество, свідок, Служебные преступления

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