Коммуналка растет - теперь уже обслуживание домов

Киевлян ожидает очередное повышение тарифов. Сумма в платежках увеличится вдвое за уборку придомовых территорий. И вот горожане ценами шокированы и не верят, что благодаря этому вокруг станет чище.



Кроме подметания дома и территории вокруг него, тариф включает мытье окон, вывоз мусора, работу лифтов, дезинфекцию, дезинсекцию и обслуживание внутридомовых инженерных систем. Городские руководители обещают: люди сами смогут контролировать выполнение этих работ. За каждую потраченную копейку коммунальщики теперь будут отчитываться. Но улучшится ли качество их услуг?