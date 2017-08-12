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Коммуналка растет - теперь уже обслуживание домов

12 августа 2017, 01:52
Коммуналка растет - теперь уже обслуживание домов

Киевлян ожидает очередное повышение тарифов. Сумма в платежках увеличится вдвое за уборку придомовых территорий. И вот горожане ценами шокированы и не верят, что благодаря этому вокруг станет чище.

Кроме подметания дома и территории вокруг него, тариф включает мытье окон, вывоз мусора, работу лифтов, дезинфекцию, дезинсекцию и обслуживание внутридомовых инженерных систем. Городские руководители обещают: люди сами смогут контролировать выполнение этих работ. За каждую потраченную копейку коммунальщики теперь будут отчитываться. Но улучшится ли качество их услуг?

Общество, свідок

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