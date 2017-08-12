Молодая пара выходцев из Китая приобрели на аукционе улицу в Сан-Франциско

90 тысяч долларов за улицу в элитном районе Сан-Франциско. Именно столько потратили мигранты из Китая и стали владельцами тротуаров, проезжей части и даже деревьев среди элитных домов миллионеров.



Сейчас в самом разгаре конфликт между ВИП-жителями и новыми владельцами улицы. Пара требует арендную плату за пользование 120-ю парковочными местами. В ответ домовладельцы подали в суд на супругов и местные власти.