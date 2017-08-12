Агрессивный стрелок из Полтавы учинил побоище из-за замечания

Стрельба, произошедшей накануне на городском пляже Полтавы, в которой погиб человек, а несколько человек получили ранения, возникла из-за замечания. Владелец кафе попросил отдыхающего вести себя спокойнее. Тот критики не выдержал и уже через некоторое время вернулся с друзьями, которые устроили драку. А уже потом в ход пошло оружие. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым.



Полиция открыла несколько уголовных производств, но задержала лишь одного подозреваемого. Остальных еще ищут, ведь после кровавой драки нападавшие скрылись. Свидетелю удалось узнать, что большинство агрессивных молодых людей уже имели проблемы с законом. И отбывали наказание за тяжкие преступления.