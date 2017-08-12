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На Днепропетровщине энтузиасты-археологи нашли захоронение времен Второй мировой

12 августа 2017, 10:54
На Днепропетровщине энтузиасты-археологи нашли захоронение времен Второй мировой

Останки семи немцев нашли во время раскопок на Днепропетровщине. Там продолжается уникальная экспедиция на землях, где шли ожесточенные бои во время Второй мировой войны. Исследуют территорию даже специальным мини-экскаватором. Вещи, которые уже подняли на поверхность, как новые.

В поисковой вахте участвуют более сотни энтузиастов со всей Украины. Впервые во время раскопок применили мини-экскаватор - он снимает верхний слой почвы, а уже дальше в ход идут лопаты и кисточки.

Общество, свідок

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