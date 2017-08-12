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США и Северная Корея начали войну угроз

12 августа 2017, 16:56
США и Северная Корея начали войну угроз

Дональд Трамп на запугивание со стороны КНДР пообещал Пхеньяну "огонь и ярость", которых мир еще не видел. Действительно ли страны в шаге от военного конфликта?

Северная Корея испытала межконтинентальные ракеты. Ее лидер Ким Чен Ын заявил, что они смогут достичь любой точки США. А это уже реальная угроза жизни американцев, которой не было несколько десятилетий - со времен холодной войны. Отныне ядерные бункеры, которые некоторые в Штатах переоборудовали под фильмохранилища и музеи, могут понадобиться для своих настоящих целей.

Катастрофы, Общество, свідок

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