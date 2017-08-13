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В Херсоне жестокие грабители выдавали себя за правоохранителей

13 августа 2017, 01:22
В Херсоне жестокие грабители выдавали себя за правоохранителей

Они представились правоохранителями и ограбили валютчика. Но сначала несколько часов нещадно били супругов. Инцидент произошел в Херсоне.

После нескольких часов пыток хозяин все же указал на тайник. Бандиты забрали золото, 130 тысяч гривен, три тысячи евро и 20 тысяч долларов, сели в машину и уехали. Пострадавший вызвал полицию. Задержали подозреваемых по горячим следам. Никакого отношения к полиции они не имеют.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

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