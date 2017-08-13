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На Сумщине молодой аферист набрал авансов у пенсионеров, а работы не выполнил

13 августа 2017, 05:58
На Сумщине молодой аферист набрал авансов у пенсионеров, а работы не выполнил

Сто тысяч гривен - за три месяца. На Сумщине молодой человек обманул полсотни пенсионеров. Он обещал за бесценок установить людям окна, двери и ограждения. Получал аванс, а потом исчезал. Молодой, энергичный и представительный. Он назвался директором успешной фирмы и показал даже документы. Предприниматель обещал выполнить любые строительные работы: заменить окна, двери, ограждения, утеплить дом и многое другое. Причем все это за смешные деньги.

Полицейские предупреждают: даже договор с печатью и личный визит руководителя фирмы не гарантирует, что вас не обманут.

Аферы, свідок

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