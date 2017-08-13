Почему СБУ начала охоту на биткоин-фермы?

На этой неделе украинские спецслужбы вдруг взялись за майнеров. Это люди, которые добывают виртуальные деньги. СБУ накрыла несколько биткоин-шахт. И по странному стечению обстоятельств, начала обыски именно тогда, когда биткоин побил собственный рекорд. Курс криптовалюты поднялся выше трех с половиной тысяч долларов за виртуальную монету.



В мире существуют целые фермы по добыче биткоинов. Современные так называемые "копатели" тратят сотни тысяч долларов на оборудование и электроэнергию. Крупнейшие предприятия в Китае и Японии. Это гигантский ангар с сверхмощной вычислительной техникой. В среднем такая "майнинг-шахта" приносит около 3 млн долларов ежемесячно. При этом обслуживает ее только шесть человек.