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Почему СБУ начала охоту на биткоин-фермы?

13 августа 2017, 07:35
Почему СБУ начала охоту на биткоин-фермы?

На этой неделе украинские спецслужбы вдруг взялись за майнеров. Это люди, которые добывают виртуальные деньги. СБУ накрыла несколько биткоин-шахт. И по странному стечению обстоятельств, начала обыски именно тогда, когда биткоин побил собственный рекорд. Курс криптовалюты поднялся выше трех с половиной тысяч долларов за виртуальную монету.

В мире существуют целые фермы по добыче биткоинов. Современные так называемые "копатели" тратят сотни тысяч долларов на оборудование и электроэнергию. Крупнейшие предприятия в Китае и Японии. Это гигантский ангар с сверхмощной вычислительной техникой. В среднем такая "майнинг-шахта" приносит около 3 млн долларов ежемесячно. При этом обслуживает ее только шесть человек.

Общество, свідок

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