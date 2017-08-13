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Белый дом дождался капитального ремонта

13 августа 2017, 09:02
Белый дом дождался капитального ремонта

В Белом доме идет капитальный ремонт. Его не делали там уже более полувека. И когда Дональд Трамп вернется из рабочего отпуска, то лично проверит новые интерьеры. В окружении главы США говорят, что здание в катастрофическом состоянии.

План ремонта, смета которого составляет почти 3,5 миллиона долларов, утвердил еще президент Обама. Впрочем, реализовать его придется Трампу, который до выборов был строительным магнатом. Работать рабочие будут всего две недели. В конце августа хозяин Белого дома вернется из отпуска.

Прочее, свідок

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