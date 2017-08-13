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Обама возвращается на политическую сцену, но останется за кулисами

13 августа 2017, 10:37
Обама возвращается на политическую сцену, но останется за кулисами

Барак Обама возвращается в политику. Уже осенью 44-й президент США планирует укреплять позиции демократов - об этом сообщают местные журналисты.

Но становиться лицом партии Обама не собирается. В ближайшее время экс-президента ознакомят с текущей ситуацией. И несмотря на возвращение к политике, он будет оставаться за кадром. Есть информация, что Барак Обама будет собирать для демократической партии средства.

Общество, свідок

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