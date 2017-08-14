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Православные христиане сегодня празднуют Маковея

14 августа 2017, 16:40
Православные христиане сегодня празднуют Маковея

Праздник Маковея еще называют медовым Спасом, ведь когда-то именно в этот день начинали собирать мед.

С самого утра в церквях святят маковейчики - букеты из огородных и лесных цветов, в которых обязательно должны быть спелые головки мака. Этот оберег держат до весны. Освящают и воду, мед и зелье.

По преданию, именно в этот день крестился князь Владимир, поэтому в древнем Киеве 14 августа святили воду в Днепре и называли этот день "Спасом на воде". И обязательно купались в реке. Считалось, что вода приобретает волшебную силу - спасает от беды и болезней.

А еще с сегодняшнего дня начинается Успенский пост. Продлится он до 28 августа.

Прочее, свідок

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Яке Маковія! Коли придурки заборонили мак вирощувати. Хоче вішатись - у вільному продажу повинні продавати мотузку і мило, бо викинеться з балкону... А тут всіх наркоманами зробили...
Flyer 14.08.2017, 16:47 ответить

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