Православные христиане сегодня празднуют Маковея

Праздник Маковея еще называют медовым Спасом, ведь когда-то именно в этот день начинали собирать мед.

С самого утра в церквях святят маковейчики - букеты из огородных и лесных цветов, в которых обязательно должны быть спелые головки мака. Этот оберег держат до весны. Освящают и воду, мед и зелье.

По преданию, именно в этот день крестился князь Владимир, поэтому в древнем Киеве 14 августа святили воду в Днепре и называли этот день "Спасом на воде". И обязательно купались в реке. Считалось, что вода приобретает волшебную силу - спасает от беды и болезней.

А еще с сегодняшнего дня начинается Успенский пост. Продлится он до 28 августа.