Еще одна смерть в Лукьяновском СИЗО

В следственном изоляторе умер 37-летний заключенный. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Анна Андрашко. Она написала, что мужчина умирал 2 суток, а на него просто не обращали внимания.

В пресс-службе заместителя министра юстиции эту информацию опровергли. Говорят: узник находился в медчасти под наблюдением врачей. Он страдал психическими расстройствами, часто сам себя травмировал. Впрочем, причина смерти погибшего не сообщается. Ее должны выяснить эксперты.

За полгода в Лукьяновском следственном изоляторе умерли 15 заключенных.