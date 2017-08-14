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Еще одна смерть в Лукьяновском СИЗО

14 августа 2017, 17:23
Еще одна смерть в Лукьяновском СИЗО

В следственном изоляторе умер 37-летний заключенный. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Анна Андрашко. Она написала, что мужчина умирал 2 суток, а на него просто не обращали внимания.

В пресс-службе заместителя министра юстиции эту информацию опровергли. Говорят: узник находился в медчасти под наблюдением врачей. Он страдал психическими расстройствами, часто сам себя травмировал. Впрочем, причина смерти погибшего не сообщается. Ее должны выяснить эксперты.

За полгода в Лукьяновском следственном изоляторе умерли 15 заключенных.

Здоровье, Прочее, свідок, Убийства

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Яке Маковія! Коли придурки заборонили мак вирощувати. Хоче вішатись - у вільному продажу повинні продавати мотузку і мило, бо викинеться з балкону... А тут всіх наркоманами зробили...
Flyer 14.08.2017, 17:36 ответить

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