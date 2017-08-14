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В Днепре в СИЗО поставляли наркотики

14 августа 2017, 17:56
В Днепре в СИЗО поставляли наркотики

Правоохранители задержали ловкача-наркоторговца, им оказался 40-летний неоднократно судимый житель Новомосковского района. На своем приусадебном участке он выращивал опийный мак и коноплю. Впоследствии "урожай" высушивал и измельчал, а расфасованное и готовое к употреблению "зелье" злоумышленник привозил в областной центр. В определенные дни и определенное время через забор наркотики попадали к тюряжникам. На таком бизнесе мужчина зарабатывал около 200 тысяч гривен в месяц.

Причастны ли к трафику сотрудники следственного изолятора, должны установить правоохранители.

Наркотики, свідок

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