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Вяленая рыба уложила на больничную койку 24-летнего парня в Харькове

14 августа 2017, 18:26
Вяленая рыба уложила на больничную койку 24-летнего парня в Харькове

В Харькове госпитализировали 24-летнего парня после употребления вяленой рыбы из магазина, предварительный диагноз - "ботулизм". Мужчину доставили в Областную инфекционную больницу. Больной жаловался на температуру, общую слабость, сухость во рту и удушье. Он сам работает в супермаркете, поэтому имел представление о ботуло-токсине. Поэтому сразу обратился к врачам.

Происхождение ядовитых продуктов сейчас устанавливает следствие. По информации Минздрава, с начала года ботулизмом заболели 90 украинцев, из них 9 - умерли.

Здоровье, свідок

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