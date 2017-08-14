Вяленая рыба уложила на больничную койку 24-летнего парня в Харькове

В Харькове госпитализировали 24-летнего парня после употребления вяленой рыбы из магазина, предварительный диагноз - "ботулизм". Мужчину доставили в Областную инфекционную больницу. Больной жаловался на температуру, общую слабость, сухость во рту и удушье. Он сам работает в супермаркете, поэтому имел представление о ботуло-токсине. Поэтому сразу обратился к врачам.

Происхождение ядовитых продуктов сейчас устанавливает следствие. По информации Минздрава, с начала года ботулизмом заболели 90 украинцев, из них 9 - умерли.