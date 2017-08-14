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Шесть человек пострадали в жуткой аварии на Прикарпатье

14 августа 2017, 18:54
Шесть человек пострадали в жуткой аварии на Прикарпатье

На Прикарпатье люди возвращались со свадьбы и попали в ДТП. Пострадали 6 человек, среди них ребенок.

Водитель "Лады Калины", двигаясь по неосвещенному участку дороги, выехал на встречную полосу и протаранил "Ауди". В немецком авто была семья, которая возвращалась со свадьбы. Из-за столкновения травмирован водитель ВАЗа и четверо его пассажиров. В больницу забрали и 6-летнюю девочку, которая ехала в "Ауди".

Был ли трезвым зачинщик аварии - сейчас выясняют.

ДТП, свідок

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