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На Волыни на 16-летнего парня набросилась змея

14 августа 2017, 20:38
На Волыни на 16-летнего парня набросилась змея

Виталий рассказывает: змея укусила его в ногу, когда косил траву. Говорит, не сразу понял, что стал жертвой гадюки. Поблизости никого из взрослых не было, поэтому подросток сел на велосипед и помчался к сельскому фельдшеру. Виталия срочно отвезли в областную больницу.

Сейчас жизни парня уже ничего не угрожает. Но ребенка могли не спасти. Сыворотки, которую нужно было как можно скорее уколоть покусанному мальчику, в медучреждении не было. В областном управлении здравоохранения пожимают плечами: вакцины нет, потому что профильное министерство до сих пор не закупило препараты.

Поэтому чтобы не попасть в больницу, на прогулку на свежем воздухе нужно надеть закрытую одежду и прочную обувь, и тщательно осмотреть место для пикника или активных игр. В теплую погоду змеи более активны, поэтому украинцам сейчас советуют быть бдительными, потому что в ближайшие дни синоптики обещают жару.

Животные, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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