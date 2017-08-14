Сокрушительная ДТП в Крюковщине Киевской области: неадекват снес 30 метров забора и чудом не сбил женщину с детской коляской

Водитель внедорожника на скорости слетел с пустой дороги на обочину и врезался в 5 столбов. Событие зафиксировали камеры наблюдения. Ограждающие конструкции разлетелись по сторонам, чудом не задев женщину с коляской. Уже на поврежденном авто нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но его остановили полицейские.

По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно, предполагают, из-за наркотического опьянения. Это должны определить правоохранители.