Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 14 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Харькове 7 часов тушили пожар в одноэтажном доме

14 августа 2017, 21:59
В Харькове 7 часов тушили пожар в одноэтажном доме

Дом загорелся накануне. Как сообщили спасатели, пламя охватило деревянные конструкции, перекрытия и кровлю. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки и гараж, где стоял легковой автомобиль. В целом это 500 квадратных метров. Была угроза возгорания и соседнего двухэтажного дома, но спасатели предотвратили это.

К тушению привлекли сразу 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 пожарных. Пострадавших нет. Причины инцидента пока устанавливаются.

Пожары, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно"
Сериал "Элементарно"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab