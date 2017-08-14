В Харькове 7 часов тушили пожар в одноэтажном доме

Дом загорелся накануне. Как сообщили спасатели, пламя охватило деревянные конструкции, перекрытия и кровлю. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки и гараж, где стоял легковой автомобиль. В целом это 500 квадратных метров. Была угроза возгорания и соседнего двухэтажного дома, но спасатели предотвратили это.

К тушению привлекли сразу 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 пожарных. Пострадавших нет. Причины инцидента пока устанавливаются.