Львовские пограничники изъяли 27 килограммов наркотических веществ
14 августа 2017, 22:31
Во время проверки микроавтобуса в пункте пропуска "Угринов" обнаружили 26 пакетов белого порошка. Владелец авто пытался вывезти в Польшу вещества с содержанием трамадола и фентинила.
Все конфисковали и передали на экспертизу в Службу безопасности Украины во Львовской области. Водителя задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "контрабанда психотропных средств, наркотических веществ, их аналогов или прекурсоров". Продолжается следствие.