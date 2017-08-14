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Львовские пограничники изъяли 27 килограммов наркотических веществ

14 августа 2017, 22:31
Львовские пограничники изъяли 27 килограммов наркотических веществ

Во время проверки микроавтобуса в пункте пропуска "Угринов" обнаружили 26 пакетов белого порошка. Владелец авто пытался вывезти в Польшу вещества с содержанием трамадола и фентинила.

Все конфисковали и передали на экспертизу в Службу безопасности Украины во Львовской области. Водителя задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "контрабанда психотропных средств, наркотических веществ, их аналогов или прекурсоров". Продолжается следствие.

Контрабанда, Наркотики, свідок

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