Запорожский мастер роботов разработал прототип экзо-скелета, который может помочь больным становиться на ноги

По замыслу автора, устройство должно помогать больным встать на ноги после тяжелых переломов. Мастер говорит, такая конструкция стоит около 20 тысяч гривен. В несколько раз дешевле, чем зарубежные аналоги.

Однако в Украине этой разработкой не заинтересовались. А вот приглашения на международные выставки были. Но пока мастер совершенствует экзоскелет в Украине. Делает устройство подвижным и более крепким. А еще планирует создать деревянного робота-паука.