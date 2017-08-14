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Под стенами резиденции Трампа кричат о прекращении насилия и расизма

14 августа 2017, 23:57
Под стенами резиденции Трампа кричат о прекращении насилия и расизма

Америка не спит четвертые сутки. В Вашингтоне массовые акции протеста. Даже на инвалидных колясках с плакатами о единстве вместо ненависти - после кровавых выходных - в многотысячные колонны выстраиваются люди в Лос Анджелесе, Мемфисе, Окленде. Ультраправые, националисты - против скинхедов, неонацистов и Ку-Клукс-Клана.

Все началось с памятника. В Шарлотсвилле решили демонтировать монумент генерала Роберта Ли, который командовал армией южных штатов во время Гражданской войны и выступал за сохранение рабовладения. Именно сторонники и противники конфедератов восстали друг против друга и довели до введения режима чрезвычайного положения в городе.

Так называемые белые-националисты и дальше обещают мстить. Их называют фанатиками, которые прикрываясь патриотизмом, делят страну. Все это не иначе, как удар в самое сердце американского правосудия и справедливости, - говорит Генпрокурор Джефф Сешнс. Ответственным за такие проявления демократии вперемешку с фашизмом, расизмом и ненавистью называют Трампа. Но сам он пролитую в Шарлотсвилле кровь считает досадным недоразумением, которое президент сначала в твиттере, потом лично - осудил.

Общество, Прочее, свідок

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