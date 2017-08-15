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Громкое убийство в Дании

15 августа 2017, 00:35
Громкое убийство в Дании

В Копенгагене владелец подводной лодки утопил в Ересуннском проливе шведскую журналистку. Тело Ким Уолл, которая брала интервью у Петера Мадсена, на борту его субмарины не нашли. Женщину в последний раз видели живой на фото, датированном десятым августа. Мадсен говорит, высадил ее на одном из островов, а затем за каких-то 30 секунд из-за неисправности гигантское плавсредство затонуло.

Полиция доказала, что так скрыли следы преступления. Хотя на допросе судостроитель и владелец лодки все отрицает. Ким Уолл - выпускница Сорбонны и Колумбийского университета. Магистр журналистики. Писала для New York Times i Guardian. За что владелец некогда крупнейшей частной подводной лодки мог мстить женщине - друзья и родственники не знают.

свідок, Убийства

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