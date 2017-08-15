Британская королева Елизавета Вторая отдает трон сыну - британские СМИ

Принц Чарльз наденет корону через 4 года, когда Елизавете исполнится 95 лет. Официально информацию королевская семья пока не подтверждает. Но таблоиды со ссылкой на приближенных ко двору подданных пишут, что Букингемский дворец уже усиленно готовится к процессу передачи власти и отречению монарха. Рекордсменка на троне как-то обмолвилась, что сделает сына регентом и позволит править, пока она жива. Сейчас Чарльзу - 69 лет.

Кстати, на ближайшие 4 года смолкнет и знаменитый Биг Бен. Колокола легендарной башни Елизаветы выбивают время уже 157 лет подряд. Но уже со следующего понедельника - на время капитального ремонта - механизм остановят.