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Пассажиры "Интерсити" Киев-Одесса ехали стоя, потому что не хватило вагонов

15 августа 2017, 02:19
Пассажиры "Интерсити" Киев-Одесса ехали стоя, потому что не хватило вагонов

Новый сервис от Укрзализныци. Несколько сотен человек из Киева в Одессу ехали в суперпоезде - стоя!!! Кто-то лежа на полу, а кто-то сидя на картонке. Именно так добирались до моря пассажиры поезда "Интерсити".

А все потому, что железнодорожники подали на посадку другой поезд - с меньшим количеством вагонов. Поэтому измученные пассажиры почти полтысячи километров ехали или на коленях, или на руках у других. Кто будет компенсировать людям испорченный отпуск и как добиться возмещения у железной дороги еще и морального ущерба?

Общество, свідок, Служебные преступления

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