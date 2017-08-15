Отказ от прививок спровоцировал вспышку кори в Украине

Опасная болезнь косит украинцев. Число инфицированных корью стремительно приближается к тысяче. Родители детей очень напуганы. Хотя сами частично виноваты в том, что инфекция свирепствует. Ведь мамы массово отказываются прививать детей.



Корь - чрезвычайно опасное вирусное заболевание. Передается болезнь воздушно-капельным путем. Но страшнее всего корь осложнениями, которые она вызывает - это слепота, энцефалит и пневмония.