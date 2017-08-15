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Грязный скандал с участием Мелани Браун

15 августа 2017, 04:53
Грязный скандал с участием Мелани Браун

Изнасилование, избиение, принуждение к сексу и измена с няней. Во всем этом обвиняет своего экс-супруга бывшая участница известной на весь мир группы Спайс герлз - Мелани Браун. Журналисты узнали подробности семейных разборок в звездной семье.

Журналисты утверждают, что няня была любовницей не только мужа певицы, но и самой Мел Би. К тому же их отношения продолжались в течение семи лет. Сама няня якобы призналась, что артистка еще и выступала в роли оператора и снимала на камеру весь секс.

Общество, свідок, Секс и чувства, Суды

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