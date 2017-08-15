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Выжигание травы спровоцировало масштабные пожары в Запорожье

15 августа 2017, 10:20
Выжигание травы спровоцировало масштабные пожары в Запорожье

В огне и ядовитом угаре сейчас Запорожская область. Там уже пылает почти 200 гектаров территории. Горят поля и леса. Обжигающее пламя уже добралось до дач. Уничтожены дома и автомобили. В области объявили самый высокий - пятый - класс пожарной опасности.

Сильный ветер и жара только помогают огню распространяться. А провоцируют возгорания чаще всего люди. Поэтому спасатели призывают граждан бесконтрольно не сжигать сухостой.

Пожары, свідок

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